Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поздравил своего тренера с юбилеем. Во время совместного номера учеников Алексея Николаевича Мишина на льду появился его самый титулованный ученик.

«Алексей Николаевич, вы все знаете — единственный, любимый, неповторимый. У нас всякое было — мы ругались и мирились, ссорились и радовались, смеялись, — подчеркнул Плющенко. — Я всегда мог опереться на Алексея Николаевича. Я помню, когда я начал выигрывать первые соревнования, у меня появились какие-то денежки, мы вместе с Алексеем Николаевичем выбирали сначала квартиры, потом дома, он мне искал, подыскивал. Мы выбирали машины, собак, Алексей Николаевич — заядлый собачник, как и я.



Алексей Николаевич, сегодня вечер ваш. Вам — 80. Дай бог вам здоровья, дай бог вам счастья. У вас прекрасная семья, дети, внуки. Татьяна Николаевна, вы вечная опора и любовь, единственная, спасибо вам огромное. Творите, творите и еще раз творите. Все, что у меня есть, благодаря этому человеку. Легендарный Алексей Николаевич Мишин!».

(Анастасия Плетнева)