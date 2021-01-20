Плющенко назвал важным проведение командного турнира за год до Олимпиады в Пекине

Российский тренер, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал решение провести командный турнир в рамках Кубка Первого канала.

«Проведение командного турнира за год до Олимпиады в Пекине, где нашим спортсменам также предстоит соревноваться в командном формате — это замечательная и очень важная идея Федерации фигурного катания на коньках России, просто молодцы. Командный турнир — особая история, в нем ты катаешься не для себя, а для всей команды. В Сочи мне пришлось первым выходить на выступление нашей команды, хорошо помню те эмоции.



Тогда у нас была сильная сборная, мы справились. Сейчас наша команда так же сильна. И выбор капитанов достойный — Медведева и Загитова — наши легендарные девчонки, это здорово. Порадовало и включение в программу отдельного прыжкового турнира, это всегда очень интересно. Готовимся, у всех хорошее настроение, очень ждем турнира — надо соревноваться, встречаться с публикой — у нас очень хорошие болельщики. Сейчас всем важно проверить свои силы перед чемпионатом мира — нужно прокататься, провериться, встряхнуться», — цитирует ТАСС Плющенко.

Соревнования состоятся 5-7 февраля в Москве. В турнире принимают участие две команды. Капитаны команд — Алина Загитова и Евгения Медведева. Призовой фонд турнира — 10 миллионов рублей. От команды Евгения Плющенко выступят две фигуристки: Алена Косторная и Александра Трусова.