Плющенко назвал стоимость обучения в своей академии
Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о стоимости обучения в его академии.
— К вам в академию можно прийти с улицы?
— Да. Но базовую подготовку из-за цен на аренду мы убрали, — сказал Плющенко в интервью РБК. — Сейчас берем тех, кто имеет как минимум два года обучения фигурному катанию. Когда откроются катки, вернем группу начальной подготовки.
— Какова стоимость обучения в вашей академии?
— Можно заниматься и бесплатно. У нас есть группа для детей с особенностями развития — с ДЦП, синдромом Дауна. Также за занятия не платят дети из многодетных, малоимущих семей и суперталантливые. Минимальная цена — 15 тысяч руб. в месяц.
— Каково количество бесплатных мест?
— Есть придет суперталантливый ребенок, место ему найдем.
— У вас есть бизнес-план? Планируется ли вывод академии в финансовый плюс?
— У меня нет бизнес-плана. Я поставил задачу воспитать олимпийских чемпионов, а как я к ней приду, с убытками или без, без разницы. Я хочу сделать для своих сборников очень хорошие условия. Один из катков делаю в области специально — за городом можно проводить сборы, бегать кроссы и вообще не выдвигаться в Москву, а находиться на закрытой базе. Там будут и места для проживания, реабилитационный и медицинский центры, питание.
Что касается бизнеса, то люди и организации после занятий академии могут арендовать лед, которого в России не хватает. Думаю, и по бизнесу все будет хорошо. Впрочем, задачи делать огромные деньги у меня нет.
- Но что-то зарабатывать рассчитываете?
— После открытия катков, в принципе, можно будет зарабатывать, что-то окупать. Тренеры, персонал, свет, — на все нужны деньги. Чтобы содержать тот же лед, нужно минимум 1,5 млн руб. в месяц. Но прежде чем говорить о деньгах, нужно посмотреть, что и сколько будет стоить.
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