25 июня, 12:10

Плющенко, Малкин, Ковальчук и Мостовой вместе сыграли в падел

Алина Савинова
Евгений Малкин, Илья Ковальчук, Александр Мостовой и Евгений Плющенко.
Фото соцсети

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал в своем Telegram-канале фото с форвардом «Питтсбурга» Евгением Малкиным, экс-хоккеистом «Спартака» Ильей Ковальчуком и бывшим полузащитником сборной России по футболу Александром Мостовым.

Спортсмены провели время вместе за игрой в падел.

«С легендами и моими друзьями», — подписал Плющенко публикацию.

Плющенко и Мостовой завершили свои карьеры. Ковальчук находится без клуба после завершения контракта со «Спартаком» по окончании сезона-2023/24. Малкин с 2006 года выступает за «Питтсбург». В минувшем сезоне он провел 68 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 50 (16+34) очков.

