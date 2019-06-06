Плющенко - Липницкой: "Твоя программа "Список Шиндлера" навсегда в наших сердцах"

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко обратился к олимпийской чемпионке командного турнира в Сочи-2014 Юлии Липницкой. Фигуристке исполнился 21 год.

– С днем рождения, Юлечка! Твоя программа "Список Шиндлера" навсегда в наших сердцах! Счастья тебе бесконечного и самые добрые пожелания из страны восходящего солнца! – написал Плющенко в своем Инстаграме.

Липницкая официально об окончании карьеры объявила в сентябре 2017 года, в настоящее время выступает в японских шоу, проводит мастер-классы и сборы для юных фигуристов вместе с другой олимпийской чемпионкой командного турнира Сочи-2014 Еленой Ильиных.

Плющенко завершил карьеру в 2017-м. Семь раз завоевывал золотые медали ЧЕ и трижды выигрывал ЧМ.

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