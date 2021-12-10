Плющенко и Загитова станут гостями на презентации формы сборной России на Олимпиаду в Пекине

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко и олимпийская чемпионка Алина Загитова посетят презентацию экипировки для российских спортсменов на Олимпиаду в Пекине.

Коллекция Beijing 2022 будет презентована компанией Zasport.

«В ледовом шоу перед показом выступят пять фигуристов из юниорской сборной — Анастасия Зинина, Кирилл Сарновский, Софья Муравьева, Вероника Жилина, а также чемпионка России в младшей возрастной группе Софья Титова. Они символизируют пять олимпийских колец. Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступит вместе с фигуристкой Ариной Ротенберг, а двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко выйдет на лед вместе с шестилетним сыном под фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского», — говорится в сообщении.

Зимние олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.