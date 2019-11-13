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Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну в Instagram

13:23
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Шестилетнему сыну российского фигуриста Евгения Плющенко и музыкального продюсера Яны Рудковской угрожают убийством, утверждает «Рен ТВ». Как отмечается телеканала, родители Саши, известного в соцсетях как Гном Гномыч, обратились с заявлением в столичную полицию.

По имеющейся информации, угрозы мальчику поступали в соцсетях. Неизвестная женщина долгое время писала ребенку проклятия и угрожала расправой.

— Да, есть такая история, — подтвердил фигурист эту информацию, отметив, что сыну угрожали на протяжении длительного времени.

В настоящее время правоохранители проводят проверку. Плющенко и Рудковская также обратились за помощью к адвокату.

Дополнительная информация

https://ren.tv/news/kriminal/624556-synu-rudkovskoi-i-pliushchenko-ugrozhaiut-ubiistvom?fbclid=IwAR207Ve-3eEywSuGA02zTIn8kRJ8D2nAfBfCG5dW1kDSXiKv8LsM58KGis0

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