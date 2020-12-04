Плющенко и его ученики вышли на тренировку в масках

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко выложил в Instagram видео с сегодняшнего занятия с учениками.

Во время тренировки все спортсмены, тренеры и сам Плющенко были в масках.

— Привет, дорогие друзья. Сегодня 4 декабря, работаем в масках. Все живы, здоровы, слава богу, никто не лежит в Коммунарке. Все работают, на рабочих местах. Поэтому фейки не надо пускать. Всем здоровья! Работаем в масках, — сказал Плющенко.

Отметим, что ранее бывший тренер учениц Плющенко (Алены Косторной и Александры Трусовой) Этери Тутберидзе опровергла информацию о том, что простудилась и перешла на дистанционную работу.

Сегодня стало известно, что Косторная сдала положительный тест на коронавирус.