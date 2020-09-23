«Плющенко — бездельник, ему должно быть стыдно». Директор «Самбо-70» — о словах Евгения о переманивании Загитовой
Директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал слова олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Фигурист высказался по поводу поста команды Этери Тутберидзе в Instagram, в котором говорится о «переманивании» фигуристки Алины Загитовой в академию Плющенко.
К посту в «сторис» прикреплен скрин с перепиской Рудковской и Загитовой, в котором говорится об открытии в ноябре катка академии и о том, что Алину «ждут». Фотография подписана фразой «никто никого не переманивает?»
— Плющенко — бездельник, ему должно быть стыдно, — приводит tnv.ru слова Лайшева. — А мы перешли в наступление. Нам не за что не стыдно. И Медведева, и Загитова, и Косторная с Трусовой — все они ученицы Тутберидзе, которая является настоящим пахарем. Все остальные Плющенки, Рудковская на ней пиарятся. Это главный вывод, который есть
Второе. Это ученицы и нашей школы. Плющенко учил их в общеобразовательной школе? Не учил. С Плющенко даже разговаривать не о чем. Ничего из себя не представляет кроме спортивного прошлого. Только и мешает нам работать.
Мы обязаны Загитову, Медведеву и других наших девчонок не давать в обиду. Ничего хорошего с Плющенко у них не получится. На сегодняшний день команда Тутберидзе работает каждый день, а со стороны Плющенко одна показуха, ничего нет.
Дополнительная информация:
https://tnv.ru/news/sport/127366-direktor-sambo-70-layshev-plyushchenko-bezdelnik-emu-dolzhno-byt-stydno/