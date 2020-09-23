Директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал слова олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Фигурист высказался по поводу поста команды Этери Тутберидзе в Instagram, в котором говорится о «переманивании» фигуристки Алины Загитовой в академию Плющенко.

К посту в «сторис» прикреплен скрин с перепиской Рудковской и Загитовой, в котором говорится об открытии в ноябре катка академии и о том, что Алину «ждут». Фотография подписана фразой «никто никого не переманивает?»

— Плющенко — бездельник, ему должно быть стыдно, — приводит tnv.ru слова Лайшева. — А мы перешли в наступление. Нам не за что не стыдно. И Медведева, и Загитова, и Косторная с Трусовой — все они ученицы Тутберидзе, которая является настоящим пахарем. Все остальные Плющенки, Рудковская на ней пиарятся. Это главный вывод, который есть

Второе. Это ученицы и нашей школы. Плющенко учил их в общеобразовательной школе? Не учил. С Плющенко даже разговаривать не о чем. Ничего из себя не представляет кроме спортивного прошлого. Только и мешает нам работать.

Мы обязаны Загитову, Медведеву и других наших девчонок не давать в обиду. Ничего хорошего с Плющенко у них не получится. На сегодняшний день команда Тутберидзе работает каждый день, а со стороны Плющенко одна показуха, ничего нет.