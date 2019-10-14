Российская фигуристка Алена Косторная, победившая напредсезонном турнире серии «челленджер» Finlandia Trophy, отметила, что планирует добавить тройной аксель еще и в короткую программу.

— Мышцы сами помнят, как делать прыжки из второй половины программы, и когда я лечу в воздухе, то отдыхаю, — рассказала в интервью ФФКР Косторная. — А на тройные аксели тратится очень много сил, потому что приходится очень сильно их контролировать.

После контрольных прокатов я была расстроена, подвели тройные лутцы, но решила: раз не они — будут тройные аксели. Пред выступлением на этапе «Гран-при» Франции планирую довести до совершенства произвольную программу и немного усложнить короткую программу — добавить тройной аксель. Но мы решили откатать ее в Финляндии с запасом, плюс это был проверочный вариант — как меня станут оценивать судьи без сложного прыжка. В целом, же в короткой был не тот результат, который я хочу получить.