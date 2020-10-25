Чемпионка Европы Софья Самодурова прокомментировала свое выступление на этапе Кубка России в Сочи.

Напомним, что во время контрольных прокатов в «Мегаспорте» у фигуристки поднялась температура, и она вынуждена была сняться по рекомендации врачей. Таким образом, спортсменка впервые показала свою произвольную программу на этапе в Сочи.

— Нельзя сказать, что я довольна. Были две достаточно грубые ошибки. Степ-аут в короткой и «дупель» в произвольной. Для меня двойной аксель — самый легкий и уверенный прыжок, поэтому я не поняла ошибки. Ладно, буду работать. На самом деле, я очень соскучилась по соревнованиям... Не могу даже говорить... Перед этапом у нас был сбор в Новогорске, хорошо подготовилась...

Я плачу не от того, что расстроилась, просто давно таких ощущений не было, адреналина... Я безумно соскучилась. У многих девочек это второй старт, у меня только первый, долгожданный. Но для первого раза нормально, — приводит ФФККР слова Самодуровой.