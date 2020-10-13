Российская фигуристка Мария Сотскова прокомментировала 10-летнюю дисквалификацию. По данным СМИ, РУСАДА отстранила 20-летнюю спортсменку за подделку медицинской справки.

«Подделка документов? Это ложь! Я принесла справку из медицинского учреждения, в котором лечилась. Мне выписали там лекарства. Откуда я могла знать, что у этой клиники нет лицензии?! Мое дело в РУСАДА еще не закрыто, а в Интернете уже все меня обсуждают. Пишут про 10 лет дисквалификации. Про то, что я подставила всю страну», — цитирует Сотскову «Экспресс-газета».

«Кто «слил» информацию? Не знаю. Но очень хочу, чтобы моя история не отразилась на наших спортсменах, на участии сборной России в Олимпиаде в Токио. Мне не нужен допинг. Я никогда его не принимала».

Позже материал со словами Сотсковой перестал отображаться на сайте «Экспресс-газеты».

Сотскова завоевала серебро «Гран-при» в сезоне-2017/18, также на ее счету серебро и бронза чемпионата России. На Играх в Пхенчхане она заняла 8-е место.