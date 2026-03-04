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Фигурное катание

4 марта, 13:30

Агутин рассказал о страхе за фигуристов: «Выступают с двумя ножами на ногах. Чудовищно!»

Микеле Антонов
Корреспондент

Певец Леонид Агутин в разговоре с «СЭ» сравнил футбол с фигурным катанием.

— Вы как-то говорили, что футбол круче фигурного катания. После Олимпиады-2026 остаетесь при своем мнении?

— Это не сравнить. Я позерствовал, думаю (улыбается). Это несравнимые вещи, разные полюса абсолютно. Настолько, что одно — игровой вид спорта, а фигурное катание для меня — эстрадный номер.

Мне всегда страшно за выступающих! Они с двумя ножами на ногах, на льду. Чудовищно на самом деле! Вот эти прыжки, каждый раз ужас, что не дай бог не приземлится, что-то себе повредит или сломает. Тем более такие случаи бывают. Опаснейший вид спорта! Из-за этого, конечно, велико уважаю: спортсмены, которые доходят до высокого уровня катания в результате показывают нам удивительный танец. Мы наблюдаем за грацией и легкостью, при этом они это делают на коньках. Это удивительно! Конечно, люблю смотреть фигурное катание, это красиво. А футбол — другое. Может быть, люблю его немного больше. Смотрю и надеюсь, что скоро увидим нашу сборную на международной арене, — сказал Агутин «СЭ» на благотворительном музыкальном марафоне «Новое Радио AWARDS» в поддержку Фонда Хабенского.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях с конца февраля 2022 года.

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Фигурное катание
Футбол
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