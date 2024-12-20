Петросян — о возвращении фигуристов на Олимпиаду: «Каждый из нас надеялся и верил»

Фигуристка Аделия Петросян прокомментировала решение ISU допустить россиян в нейтральном статусе к квалификации на Олимпийские игры 2026 года.

— Я постараюсь доехать произвольную программу, а после этого буду все обдумывать, и появятся эмоции. Сейчас хочу абстрагироваться и делать свою работу. Думаю, каждый из нас надеялся и верил. И вот мы дождались, — сказала Петросян.

Российские фигуристы были отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года.