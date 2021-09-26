Петросян заявила, что не волновалась во время выступления на этапе юниорского «Гран-при» в Любляне

Российская фигуристка Аделия Петросян поделилась эмоциями после победы на этапе юниорского «Гран-при» в Любляне.

«Так как в Любляне был мой второй этап «Гран-при», волнения было меньше. Легче шли все тренировки, легче было настроиться на прокат. Выходила на старт практически спокойно. В дальнейшем хотелось бы стабилизировать четверной тулуп, прибавить в скольжении и презентации, катать смелее и эмоциональнее. По приезде продолжу работать над этим.

Эмоции от победы были самые позитивные. Это честь выступать за Россию. Когда поднимается твой флаг, и ты поешь гимн, все это будоражит и остаются самые яркие впечатления", — приводит слова Петросян пресс-служба ФФККР.

По сумме за короткую и произвольную программу Петросян набрала 210,57 балла. Второе место заняла еще одна россиянка Софья Самоделкина (205,67).

Ранее Аделия заняла третье место на этапе «Гран-при» среди юниоров в Кошице.