Петросян заявила, что не волновалась во время выступления на этапе юниорского «Гран-при» в Любляне
Российская фигуристка Аделия Петросян поделилась эмоциями после победы на этапе юниорского «Гран-при» в Любляне.
«Так как в Любляне был мой второй этап «Гран-при», волнения было меньше. Легче шли все тренировки, легче было настроиться на прокат. Выходила на старт практически спокойно. В дальнейшем хотелось бы стабилизировать четверной тулуп, прибавить в скольжении и презентации, катать смелее и эмоциональнее. По приезде продолжу работать над этим.
Эмоции от победы были самые позитивные. Это честь выступать за Россию. Когда поднимается твой флаг, и ты поешь гимн, все это будоражит и остаются самые яркие впечатления", — приводит слова Петросян пресс-служба ФФККР.
По сумме за короткую и произвольную программу Петросян набрала 210,57 балла. Второе место заняла еще одна россиянка Софья Самоделкина (205,67).
Ранее Аделия заняла третье место на этапе «Гран-при» среди юниоров в Кошице.
Дополнительная информация:
https://fsrussia.ru/intervyu/5673-il-ya-yablokov-adeliya-petrosyan-i-vasilisa-kaganovskaya-valerij-angelopol-o-pobede-na-gran-pri-v-lyublyane.html
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