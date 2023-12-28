Петросян рассказала, кем хотела стать в детстве

Чемпионка России в женском одиночном катании Аделия Петросян рассказала, о чем мечтала в детстве.

«Кем я только не хотела быть. Когда была совсем маленькой, и парикмахером, и овощи хотела продавать. Это, наверное, самое странное. Потом захотела быть тренером. Сейчас вот еще думаю, хореограф-постановщик или тренер. Скорее, хореограф-постановщик. Тренерского опыта у меня, естественно, нет. И мама мне сказала: «С таким характером сидеть на одном месте и тренировать ты не сможешь», — приводит сайт ФФККР слова Петросян.

Петросян стала первой, набрав в сумме 246,53 балла. Она выиграла все турниры 2023 календарного года.