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Сегодня, 03:25

Петросян: «Ничего не читаю, не реагирую на то, что пишут и говорят»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Аделия Петросян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чемпионка России в женском одиночном катании Аделия Петросян рассказала, как реагирует на то, что пишут в СМИ.

«В начале сезона я еще не знала, в какой форме будут все остальные девочки, Соня Акатьева, которая, к сожалению, сейчас восстанавливается после травмы. Я не знала, как другие будут собирать прыжки, в том числе тройной аксель в короткой программе, потому что он дает очень много. Поэтому уверенности не было, что все так для меня сложится. Просто отключала все эти мысли. Все равно у меня все не так происходит, как планирую.

Я ничего не читаю, не реагирую на то, что пишут и говорят. У каждого человека свой путь, своя судьба какая-то. Дано выиграть — выиграешь. Внутри себя я понимаю, что нужно подходить в особой форме к самому главному старту сезона, и я в этой форме не подошла. Надеюсь, на других соревнованиях она будет», — приводит сайт ФФККР слова Петросян.

Петросян стала первой, набрав в сумме 246,53 балла. Она выиграла все турниры 2023 календарного года.

 
Аделия Петросян. Биография Аделии Петросян: детство и карьера в фигурном катании чемпионки России
Источник: https://fsrussia.ru/intervyu/intervyu/emotsional-naya-energichnaya-bystraya-adeliya-petrosyan-o-pobede-na-chempionate-rossii-i-o-tom-kakaya-ona-na-samom-dele
Фигурное катание
Аделия Петросян
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