Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 18:30

Петросян не смогла чисто исполнить два четверных риттбергера в произвольной программе на первенстве России

Екатерина Савостина
Корреспондент

Аделия Петросян выступила с произвольной программой на первенстве России среди юниоров в Саранске.

Она ошиблась на выезде с первого четверного риттбергера и упала со второго четверного риттбергера, который должен был быть в каскаде с другим прыжком, затем чисто исполнила тройной риттбергер+двойной тулуп, тройной флип+тройной тулуп, тройной флип+ойлер+тройной сальхов и тройной лутц.

За прокат Петросян получила 130,28 балла. По сумме выступлений фигуристка набрала 202,25 балла.

Фигурное катание
Аделия Петросян
4
Читайте также
Китай предупредил хейтеров на Олимпиаде-2022: «Любое выступление, не отвечающее олимпийскому духу, будет наказано»
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ученица Тутберидзе Двоеглазова о прокате с двумя четверными: «Лучшее в карьере. Думала, что это сон»

Самоделкина упала с четверного лутца в произвольной программе на первенстве России
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости