Петросян не смогла чисто исполнить два четверных риттбергера в произвольной программе на первенстве России

Аделия Петросян выступила с произвольной программой на первенстве России среди юниоров в Саранске.

Она ошиблась на выезде с первого четверного риттбергера и упала со второго четверного риттбергера, который должен был быть в каскаде с другим прыжком, затем чисто исполнила тройной риттбергер+двойной тулуп, тройной флип+тройной тулуп, тройной флип+ойлер+тройной сальхов и тройной лутц.

За прокат Петросян получила 130,28 балла. По сумме выступлений фигуристка набрала 202,25 балла.