Петросян — 11-я в мире по оценке за компоненты в олимпийском сезоне

Российская фигуристка Аделия Петросян уступает сразу 10 конкуренткам по лучшему результату за компоненты в сезоне-2025/26. Компоненты — более субъективная часть оценки, в которой оцениваются представление, композиция и навыки катания. За каждый компонент ставится оценка от 0 до 10.

Свой лучший результат Петросян показала в произвольной программе олимпийского отбора, где в среднем получила 8,25 балла.

Выше нее располагаются 10 спортсменок, которые получили свои лучшие оценки на других международных стартах сезона в сентябре либо на том же отборе.

1. Каори Сакамото (Япония) — 8,93

2. Моне Тиба (Япония) — 8,83

3. Луна Хендрикс (Бельгия) — 8,71

4. Изабо Левито (США) — 8,68

5. Эмбер Гленн (США) — 8,62

6. Саки Мияке (Япония) — 8,55

7. Анастасия Губанова (Грузия) — 8,49

8. Джиа Шин (США) — 8,48

9. Рион Сумиеси (Япония) — 8,42

10. Алиса Лью (США) — 8,40

11. Аделия Петросян (Россия) — 8,25

Проигрыш в полбалла в средней оценке означает отставание в 2 балла в короткой программе и 4 балла — в произвольной.

Следующим международным турниром для Петросян будут Олимпийские игры в Милане. До февраля она будет выступать только на российских соревнованиях.