Петросян — 11-я в мире по оценке за компоненты в олимпийском сезоне
Российская фигуристка Аделия Петросян уступает сразу 10 конкуренткам по лучшему результату за компоненты в сезоне-2025/26. Компоненты — более субъективная часть оценки, в которой оцениваются представление, композиция и навыки катания. За каждый компонент ставится оценка от 0 до 10.
Свой лучший результат Петросян показала в произвольной программе олимпийского отбора, где в среднем получила 8,25 балла.
Выше нее располагаются 10 спортсменок, которые получили свои лучшие оценки на других международных стартах сезона в сентябре либо на том же отборе.
1. Каори Сакамото (Япония) — 8,93
2. Моне Тиба (Япония) — 8,83
3. Луна Хендрикс (Бельгия) — 8,71
4. Изабо Левито (США) — 8,68
5. Эмбер Гленн (США) — 8,62
6. Саки Мияке (Япония) — 8,55
7. Анастасия Губанова (Грузия) — 8,49
8. Джиа Шин (США) — 8,48
9. Рион Сумиеси (Япония) — 8,42
10. Алиса Лью (США) — 8,40
11. Аделия Петросян (Россия) — 8,25
Проигрыш в полбалла в средней оценке означает отставание в 2 балла в короткой программе и 4 балла — в произвольной.
Следующим международным турниром для Петросян будут Олимпийские игры в Милане. До февраля она будет выступать только на российских соревнованиях.