Петр Гуменник: «В следующем сезоне планирую выступать на взрослом уровне»

Российский фигурист Петр Гуменник после исполнения произвольной программы на чемпионате мира среди юниоров отметил, что предпочел не рисковать и остановиться на двух четверных прыжках. По сумме двух программ он набрал 231,12 балла.

— Свой прокат произвольной программы оцениваю как хороший, кроме последнего прыжка, — рассказал Гуменник. — Сил на него не осталось, потому что выложился на предыдущих элементах. Был слегка расстроен после короткой программы, но решил: то, что я отобрался на юниорский чемпионат мира от России — уже хороший результат, а, значит, нужно получать удовольствие.

Редкий каскад «тройной лутц-тройной риттбергер-двойной риттбергер»? Дело в том, что риттбергер я выучил сразу после сальхова, это один из моих любимых прыжков, даже каскад с ним сделал раньше, чем с тулупом. Тройной риттбергер могу сделать даже с места. Четыре оборота учил года четыре год назад, когда еще был молодой (смеется). Сейчас же важнее выучить четверные тулуп и лутц, чтобы они получались стабильно.

После короткой программы были мысли о трех четверных прыжках в произвольной, но потом решил, что с двумя сальховами будет надежнее.

Я и правда планирую поступать на медицинский, нужно будет сдать ЕГЭ по химии и биологии, результаты которых будут действовать четыре года. Если я к тому времени закончу карьеру, как раз можно будет поступать. В следующем сезоне планирую выступать на взрослом уровне. (Екатерина Беспалова)