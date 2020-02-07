Петр Гуменник: «Успехи Даниеляна? Рад за Артура»

Петр Гуменник, который занял второе место на первенстве России среди юниоров отметил, что у него была травма в текущем сезоне. Он добавил, что из-за повреждения не исполнял четверные лутц и тулуп.

— Несмотря на небольшую ошибку на четверном сальхове, для меня турнир закончился удачно. Доволен тем, что после череды неудачных стартов смог показать достойный результат. Снова второе место? Но по сравнению с прошлым первенством я выступил лучше, набрал больше баллов. Это главное, прогресс.

Чего не хватило? Я еще не смотрел распечатку, но была ошибка на четверном сальхове. К тому же в этом сезоне была травма, из-за которой я не исполнял лутц и тулуп, которые умею. Она повлияла. Если бы катался с ними, набрал бы, возможно, больше баллов.

Успехи Даниеляна? Рад за Артура. Он показал, что не только девочки, но и

мальчики могут побеждать в 15-16 лет на крупных турнирах по взрослым,

доказал, что это возможно. Теперь я вместе с другими спортсменами

мотивирован повторить его путь. Мы можем надеяться на успех. Уже хочется

поскорее перейти во взрослое катание, но все зависит от результатов. Но

нужен рейтинг. Если в конце сезона получится, то я перейду во взрослые.

Если нет, то у меня есть еще один год для выступлений по юниорам. (Дмитрий Кузнецов)