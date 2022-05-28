Петербургская федерация будет расследовать дело о травле фигуристов в группе Рукавицына

Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга начало расследование в связи с заявлением фигуристки Елизаветы Нугумановой о том, что в группе тренера Евгения Рукавицына спортсмены подвергаются травле и сталкиваются с угрозами здоровью.

«Конечно, будем выяснять обстоятельства этого дела. Хотя слышим о таком впервые», — глава федерации Антон Сихарулидзе ТАСС.

Нугуманова рассказывала, что в группе Рукавицына она, Серафима Саханович и другие фигуристки столкнулись с травлей и угрозами здоровью. Она отметила, что тренер критиковал ее за лишний вес и не допускал к соревнованиям.

Рукавицын, по ее словам, угрожал убрать ее из спорта, тренер его группы Валентин Молотов обещал «отправить ее на тот свет».