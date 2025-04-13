Песков заявил, что Навка хочет стать тренером

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что его супруга, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, хочет стать тренером.

«Когда тренер тренирует профессионального спортсмена, еще когда он выводит на крупные соревнования, на чемпионаты, тренер отдает часть себя... Я понимаю, что ей хочется, но она говорит, что не найдет в себе душевных сил: «Я не смогу, я не готова». Но каждый раз я понимаю, что она хочет. Я думаю, это дело будущего», — сказал Песков в фильме «Она», который посвящен 50-летию фигуристки.

Сегодня, 13 апреля, Навке исполнилось 50 лет. Она является олимпийской чемпионкой в паре с Романом Костомаровым, двукратной чемпионкой мира, трехкратной чемпионкой Европы и России. После победы на Олимпийских играх-2006 Навка завершила спортивную карьеру.