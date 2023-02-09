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Сегодня, 20:30

Первый тренер Костомарова: «Теперь Роме грозит ампутация пальцев руки»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Лидия Караваева, первый тренер олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, заявила, что у спортсмена под угрозой удаления находятся пальцы на руках.

«Там уже все не хорошо. Температура держится, ему то лучше, то хуже. Теперь вот грозит ампутация пальцев руки. Ничего еще не закончилось. Сейчас главное, чтобы Рома выжил. Если там некроз пошел, я думаю, надо было в другую больницу отправлять, специализированную. У него же не сразу начались проблемы с кровообращением, прошло какое-то время. А сейчас уже ампутированы обе ступни и, скорее всего, ампутируют пальцы на руках. Не знаю, как теперь», — приводит слова Караваевой KP.RU.

В начале января 2023 года Костомаров попал в реанимацию с тяжелой пневмонией. Позднее его подключили к аппарату ЭКМО, но затем необходимость в этом отпала.

7 февраля сообщалось, что 46-летнему спортсмену ампутировали обе стопы из-за осложнений на фоне пневмонии. По некоторым данным, у спортсмена развился некроз на руках и ногах.

Роман Костомаров. У Костомарова все еще прогрессирует некроз? Новые тревожные новости о здоровье Романа

Источник: KP.RU
Фигурное катание
Роман Костомаров
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