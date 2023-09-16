Первый тренер Костомарова рассказала о предательстве Романом ее дочери Давыдовой

Первый тренер олимпийского чемпиона Романа Костомарова Лидия Караваева рассказала о распаде пары Романа с ее дочерью Екатериной Давыдовой. Они выступали вместе с 1987 года до конца 1997.

«Правильные слова — предательство. Это было предательство настоящее. Я помню дочка пришла ко мне и сказала, что вот дальше? Столько лет катались и ради чего? Мы понимали, что все силы ушли, смысла продолжать не было. Она ушла в театр ледовых миниатюр. Но было тяжело, за 10 лет мы уже стали родными людьми», — сказала Караваева в программе на телеканале НТВ «Секрет на миллион».

Костомаров в паре с Татьяной Навкой стал олимпийским чемпионом 2006 года, двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.