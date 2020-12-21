Первый номер сборной Алиев исчез из списка участников чемпионата России по фигурному катанию

Российский фигурист Дмитрий Алиев, судя по данным Федерации фигурного катания России, не примет участия в чемпионате России, который состоится 23 — 27 декабря в Челябинске.

Алиев пропал из списка тренировочных групп, которые публикует федерация. Официально новости о снятии еще не было, но она должна поступить в ближайшее время.

Вероятно, причиной снятия стало недовосстановление после коронавируса — 21-летний лидер сборной тяжело перенес болезнь, на тренировочный процесс перед чемпионатом оставалось всего несколько дней. Примерно в те же даты болели Елизавета Туктамышева и Алена Косторная, чуть раньше стало известно о пневмонии Анны Щербаковой. Все они пока в стартовых списках.

Алиев — чемпион Европы 2020 года и действующий чемпион России. На Гран-при России месяц назад он занял пятое место.

(Дмитрий Кузнецов)