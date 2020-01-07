Первый канал убрал из сетки вещания шоу Навки с участием Загитовой

Первый канал отменил трансляцию ледового шоу Татьяны Навки «Спящая красавица». Показ шоу, главную роль в котором исполняет олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, был запланирован на 8 января (начало — 17.30 по московскому времени). Однако теперь в сетке вещания трансляция отсутствует.

Вместо нее стоят программы «Угадай мелодию» и «Кто хочет стать миллионером».

Отметим, что в ледовом шоу также принимают участие пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата Четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев, многократные призеры чемпионатов Европы и мира Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас.

13 декабря 2019-го Загитова объявила о приостановлении спортивной карьеры и пропуске чемпионата России в Красноярске. Фигуристка также выигрывала чемпионат мира-2019.