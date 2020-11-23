Первый канал покажет женские прокаты на пятом этапе Кубка России

Первый канал в прямом эфире покажет женские короткую и произвольную программы пятого этапа Кубка России в Москве.

Как сообщает пресс-служба телеканала, трансляция короткой программы начнется в 16:45 5 декабря (суббота), трансляция произвольной стартует в 15:40 6 декабря (воскресенье).

В полном объеме и в онлайн-режиме все соревнования Кубка России 2020 можно посмотреть на сайте Первого канала.