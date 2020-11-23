ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Первый канал покажет женские прокаты на пятом этапе Кубка России

19:35

Первый канал в прямом эфире покажет женские короткую и произвольную программы пятого этапа Кубка России в Москве.

Как сообщает пресс-служба телеканала, трансляция короткой программы начнется в 16:45 5 декабря (суббота), трансляция произвольной стартует в 15:40 6 декабря (воскресенье).

В полном объеме и в онлайн-режиме все соревнования Кубка России 2020 можно посмотреть на сайте Первого канала.

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир