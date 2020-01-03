Первый канал покажет шоу «Спящая красавица» с Загитовой и Навкой
8 января Первый канал покажет ледовое шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» с Алиной Загитовой и Татьяной Навкой. Начало программы — в 17.30 (мск).
Также в ледовом спектакле задействованы пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата Четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев, многократные чемпионы Европы и мира Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас.
Отличные новости! ? ? 8 января в 17:30 МСК по первому каналу покажут ледовое шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» ? ? ? Включаем ? и наслаждаемся прекрасным катанием нашей @azagitova ?? ? ? ? В ледовом шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» Татьяна Навка приготовила для зрителей всё самое лучшее. Сложнейшие акробатические номера — сальто и вращения на тросах на высоте нескольких десятков метров, — проекции на льду, яркое фаер-шоу, потрясающие декорации-трансформеры — и есть даже настоящая молния в качестве спецэффекта. Но самое ценное — это участие в шоу сильнейшей фигуристки планеты, обладательницы всех титулов в фигурном катании Алины Загитовой. «Алина Загитова — наш главный новогодний подарок всем зрителям. Каждый её выход — завораживающая феерия. Наше шоу — эксклюзивная возможность насладиться выступлением Алины Загитовой и увидеть её в абсолютно новом, сказочном образе», — отметила Татьяна Навка.? ? ? ? ? ? ? ? —————————??? #АлинаЗагитова #AlinaZagitova ??? #??? #??? ? ?
Дополнительная информация
https://www.1tv.ru/shows/koncerty/stati-dlya-anonsov/ledovoe-shou-spyashaya-krasavica-anons