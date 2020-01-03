Первый канал покажет шоу «Спящая красавица» с Загитовой и Навкой

8 января Первый канал покажет ледовое шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» с Алиной Загитовой и Татьяной Навкой. Начало программы — в 17.30 (мск).

Также в ледовом спектакле задействованы пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата Четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев, многократные чемпионы Европы и мира Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас.