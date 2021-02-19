ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Первый канал покажет праздничный гала-концерт «Ледникового периода» с участием Загитовой и Медведевой

19:48
Алексей Ягудин и Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алексей Ягудин и Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

7 марта Первый канал покажет гала-концерт шоу «Ледниковый период», сообщает 19 февраля пресс-служба канала.

Зрители смогут увидеть на льду Ольгу Кузьмину и Александра Энберта, Яну Хохлову и Вячеслава Чепурченко, Регину Тодоренко и Романа Костомарова, Ольгу Бузову и Дмитрия Соловьева, Оксану Домнину и Вольфганга Черни.

Выступят и известные фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова. Среди участников также Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Мария Петрова и Алексей Тихонов, Албена Денкова и Максим Ставиский, Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас.

Ведущие шоу — Алина Загитова и Алексей Ягудин. Оно выйдет в эфир 7 марта в 21.50 по московскому времени.

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир