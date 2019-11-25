Первый канал покажет финал серии «Гран-при» по фигурному катанию в прямом эфире. Соревнования пройдут в Турине с 6 по 8 декабря.

Среди женщин Россию представят Алена Косторная, Александра Трусова, Анна Щербакова и Алина Загитова, среди мужчин — Александр Самарин и Дмитрий Алиев, в соревнованиях спортивных пар — Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, в танцах на льду — Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Александра Степанова/Иван Букин.

Финал «Гран-При» по фигурному катанию в эфире Первого канала и онлайн

6 декабря в 0:15

Женщины, короткая программа

Пары, короткая программа

7 декабря в 22:20, прямой эфир

Женщины, произвольная программа

8 декабря в 17:00

Показательные выступления