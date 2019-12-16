Первый канал покажет чемпионат России по фигурному катанию, который пройдет в Красноярске с 26 по 29 декабря.

По телевидению покажут в прямом эфире женское одиночное катание — короткую и произвольную программу. Произвольные программы мужчин и танцевальных пар, а также показательные выступления покажут в записи.

На сайте Первого канала чемпионат России покажут в прямом эфире и в полном объеме.

Эфирные трансляции:

27 декабря, 15.25

Женщины. Короткая программа — прямой эфир

Танцы. Произвольная программа

Мужчины. Произвольная программа

28 декабря, 15.25

Женщины. Произвольная программа — прямой эфир

29 декабря, 16.00

Показательные выступления