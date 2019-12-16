Первый канал покажет чемпионат России по фигурному катанию
20:40
Первый канал покажет чемпионат России по фигурному катанию, который пройдет в Красноярске с 26 по 29 декабря.
По телевидению покажут в прямом эфире женское одиночное катание — короткую и произвольную программу. Произвольные программы мужчин и танцевальных пар, а также показательные выступления покажут в записи.
На сайте Первого канала чемпионат России покажут в прямом эфире и в полном объеме.
Эфирные трансляции:
27 декабря, 15.25
Женщины. Короткая программа — прямой эфир
Танцы. Произвольная программа
Мужчины. Произвольная программа
28 декабря, 15.25
Женщины. Произвольная программа — прямой эфир
29 декабря, 16.00
Показательные выступления
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