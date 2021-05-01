Первый канал показал сюжет о возвращении Трусовой в группу Тутберидзе
22:40
В программе «Время» на Первом канале вышел сюжет о возвращении российской фигуристки Александры Трусовой в группу тренера Этери Тутберидзе.
1 мая Трусова уже тренировалась на льду комплекса «Хрустальный», где базируется тренерский штаб Тутберидзе.
1 мая двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко объявил об уходе Трусовой из его группы. Он написал, что контракт между спортсменкой и его школой действовал до 1 мая, и обе стороны отказались его продлевать. Тренер отметил, что не может разглашать причину ухода ученицы, но добавил, что они расстаются друзьями.
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Материалы сюжета: Евгений Плющенко объявил о прекращении работы с Александрой Трусовой, возвращение к Этери Тутберидзе, новости
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