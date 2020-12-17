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Первый канал показал, как создавался показательный номер Загитовой

13:55
Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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На сайте Первого канала появилось видео создания нового показательного номера олимпийской чемпионки-2018 Алины Загитовой.

Хореографией номера занимался Илья Авербух. С данной программой Загитова выступит в финале шоу «Ледниковый период».

Номер поставлен под песню «Will I make it out alive» Томми Профитта.

«Песня про надежду, как я понимаю. Мир в объятиях, все осколки разваливаются на части, нужно выбираться, пока можешь. Про сильного человека. Смогу ли я выбраться живым?

Я буду летать, буду падать — все это вопросы. Но потом переходит в то, что я буду жить, буду летать. И выбраться живым. В общем, все про нас", — рассказал Авербух.

Дополнительная информация:

https://www.1tv.ru/sport/figurnoe-katanie-na-pervom/za-kadrom/alina-zagitova-kak-sozdavalsya-novyy-pokazatelnyy-nomer

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