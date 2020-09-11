Первый канал показал, как Коляда и Туктамышева готовятся к новому сезону

Первый канал представил видео о подготовке к новому сезону команды тренера по фигурному катанию Алексея Мишина.

В ролике показана работа спортсменов на сборе в Кисловодске, постановка произвольной программы Михаила Коляды с участием Ильи Авербуха и новые платья Елизаветы Туктамышевой.

Ранее Первый канал анонсировал трансляции Кубка России по фигурному катанию, также на сайте канала можно будет увидеть контрольные прокаты фигуристов.