ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Первый канал показал, как Коляда и Туктамышева готовятся к новому сезону

14:58
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Первый канал представил видео о подготовке к новому сезону команды тренера по фигурному катанию Алексея Мишина.

В ролике показана работа спортсменов на сборе в Кисловодске, постановка произвольной программы Михаила Коляды с участием Ильи Авербуха и новые платья Елизаветы Туктамышевой.

Ранее Первый канал анонсировал трансляции Кубка России по фигурному катанию, также на сайте канала можно будет увидеть контрольные прокаты фигуристов.

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