Первый канал показал, что осталось за кадром выступлений Загитовой, Трусовой и Косторной в Финале «Гран-при»

Первый канал на своем официальном Youtube-канале опубликовал видео, посвященное закадровым моментам Финала «Гран-при», проходившего в Турине с 5 по 8 декабря.

Победительницей женского турнира стала 16-летняя Алена Косторная, второе место заняла 15-летняя Анна Щербакова, а третьей стала ее ровесница-одногруппница Александра Трусова.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова после короткой программы занимала второе место, но из-за неудачного исполнения произвольной программы заняла итоговое последнее место.