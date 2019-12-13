Первый канал показал, что осталось за кадром выступлений Загитовой, Трусовой и Косторной в Финале «Гран-при»
16:46
Первый канал на своем официальном Youtube-канале опубликовал видео, посвященное закадровым моментам Финала «Гран-при», проходившего в Турине с 5 по 8 декабря.
Победительницей женского турнира стала 16-летняя Алена Косторная, второе место заняла 15-летняя Анна Щербакова, а третьей стала ее ровесница-одногруппница Александра Трусова.
Олимпийская чемпионка Алина Загитова после короткой программы занимала второе место, но из-за неудачного исполнения произвольной программы заняла итоговое последнее место.
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