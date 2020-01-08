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Первый канал перенес показ шоу Навки с участием Загитовой

16:11
Алина Загитова. Фото Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Алина Загитова. Фото Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
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Первый канал перенес трансляцию ледового шоу Татьяны Навки «Спящая красавица». Трансляция шоу теперь анонсирована на 12 января (начало — 17.30 по московскому времени).

Показ шоу, главную роль в котором исполняет олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, изначально был запланирован на 8 января (начало — 17.30 по московскому времени), но затем исчез из сетки вещания.

Отметим, что в ледовом шоу также принимают участие пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата Четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев, многократные призеры чемпионатов Европы и мира Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас.

13 декабря 2019-го Загитова объявила о приостановлении спортивной карьеры и пропуске чемпионата России в Красноярске. Фигуристка также выигрывала чемпионат мира-2019.

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