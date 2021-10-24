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«Первые в логове врага». Тарасова о выступлении российских фигуристок на этапе «Гран-при» в Лас-Вегасе

13:22
Татьяна Тарасова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Татьяна Тарасова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российских фигуристок на первом этапе серии «Гран-при» в Лас-Вегасе (США).

Первое место занимает Александра Трусова (77,69). Вторая строчка у Дарьи Усачевой (76,71), замкнула тройку лучших Ксения Синицына (71,51).

«Девочки откатали короткую программу, и есть гордость за них, потому что они заняли первое, второе и третье места в Соединенных Штатах. Пока. Ни американки, ни канадки, ни японки, а наши девочки. Первые в логове. В логове врага. Мы же всегда в логове находимся. Все в разных странах, а мы в логове», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости».

Произвольные программы фигуристки представят 24 октября.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20211024/tarsova-1756008537.html

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Екатерина Савостина все материалы автора
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