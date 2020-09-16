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Первое совместное фото Тутберидзе и Медведевой после возвращения фигуристки

16:10
Сергей Дудаков, Этери Тутберидзе, Евгения Медведева и Даниил Глейхенгауз (слева направо). Фото instagram.com
Сергей Дудаков, Этери Тутберидзе, Евгения Медведева и Даниил Глейхенгауз (слева направо). Фото instagram.com
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В Instagram-аккаунте «Team Tutberidze» появилась фотография российской фигуристки Евгении Медведевой с Этери Тутберидзе и ее тренерским штабом.

На снимке присутствуют специалисты Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз.

«Мы приступили к совместной работе. С возвращением», — написано в Instagram «Team Tutberidze».

В среду, 16 сентября, 20-летняя Медведева вернулась к бывшему тренеру Тутберидзе, с которой занималась до 2018 года. Ранее наставником россиянки был канадец Брайан Орсер.

Медведева является двукратной серебряной призеркой Олимпиады-2018. Спортсменка дважды становилась чемпионкой мира (2016, 2017) и два раза выигрывала чемпионат Европы (2016, 2017).

«Никаких конфликтов. У нас с Этери Георгиевной все хорошо». Медведева высказалась о возвращении к Тутберидзе

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