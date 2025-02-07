Костылева стала чемпионкой России среди юниоров

Ученица Евгения Плющенко Елена Костылева выиграла первенство России среди юниоров-2025 в Саранске.

По сумме двух выступлений 13-летняя спортсменка набрала 233,1 балла. В произвольной программе, которую судьи оценили в 158,53 очка, она получила штраф в один балл за перекат.

Второй стала Алиса Двоеглазова с результатом 231,56 балла. Бронзу завоевала София Дзепка (218,38).

Ранее победителем турнира среди юношей стал Лев Лазарев. Второе место занял Арсений Федотов, третье — Макар Солодников.