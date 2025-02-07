Костылева стала чемпионкой России среди юниоров
Ученица Евгения Плющенко Елена Костылева выиграла первенство России среди юниоров-2025 в Саранске.
По сумме двух выступлений 13-летняя спортсменка набрала 233,1 балла. В произвольной программе, которую судьи оценили в 158,53 очка, она получила штраф в один балл за перекат.
Второй стала Алиса Двоеглазова с результатом 231,56 балла. Бронзу завоевала София Дзепка (218,38).
Ранее победителем турнира среди юношей стал Лев Лазарев. Второе место занял Арсений Федотов, третье — Макар Солодников.
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