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7 февраля 2025, 18:59

Костылева стала чемпионкой России среди юниоров

Алина Савинова

Ученица Евгения Плющенко Елена Костылева выиграла первенство России среди юниоров-2025 в Саранске.

По сумме двух выступлений 13-летняя спортсменка набрала 233,1 балла. В произвольной программе, которую судьи оценили в 158,53 очка, она получила штраф в один балл за перекат.

Второй стала Алиса Двоеглазова с результатом 231,56 балла. Бронзу завоевала София Дзепка (218,38).

Ранее победителем турнира среди юношей стал Лев Лазарев. Второе место занял Арсений Федотов, третье — Макар Солодников.

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Фигурное катание
Елена Костылева
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