Первая ученица Тутберидзе рассказала, за счет чего Медведева смогла подняться до уровня мировой звезды

Большое откровенное интервью первой ученицы Этери Тутберидзе двукратного серебряного призера юниорского Финала "Гран-при" Полины Шелепень о бывшем тренере, Липницкой, Медведевой, пятерных прыжках и проблемах взросления.

– Женю точно как малышку. Сколько я ее помню, она все время тянулась к нам, старшим. А она плакала, переживала, если не получалось, бежала, чтобы еще раз попробовать. А сейчас мы с ней тоже давно не виделись, а в августе-сентябре прошлого года пересеклись на контрольных прокатах в Новогорске. Я заметила, что она очень повзрослела, а Женя в ответ: "Да ладно?", после обнялись, посмеялись.

– Хореограф группы Алексей Железняков как-то заметил, что у вас сразу был виден талант к прыжкам, у Липницкой – растяжка и вращения, а у Медведевой была только сумасшедшая работоспособность…

– Женя – это история о том, как человек без особых физических качеств, не особенно прыгучий от природы смог за счет огромной работы подняться на высочайший уровень. Но у Этери Георгиевны видимо есть особая чуйка. (Екатерина Беспалова)

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