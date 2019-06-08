Первая ученица Тутберидзе – о конкуренции и взаимоотношениях с Липницкой

Большое откровенное интервью первой ученицы Этери Тутберидзе двукратного серебряного призера юниорского Финала "Гран-при" Полины Шелепень о бывшем тренере, Липницкой, Медведевой, пятерных прыжках и проблемах взросления.

– В нынешнем российском женском катании без конкуренции внутри группы у любого тренера не обойтись. Как она воспринимается психологически?

– Так как я была первой ученицей у Этери Георгиевны, внимания было предостаточно. А потом группа стала расширяться, и я быстро к этому привыкла. Даже стало полегче, поскольку мне было тяжело быть паровозиком группы, за которым все тянутся. Сначала я подмечала прыжки у мальчиков-мастеров и прикидывала, что тоже могу их исполнять, что в итоге и делала. Потом когда пришла Юля Липницкая, стало чуть иначе: приходишь на тренировку вялый, видишь, как она прыгает, и хочешь не отставать.

– И вы даже не ревновали Тутберидзе к ней?

– Ревность была, скрывать не буду, тем более когда ты с тренером с самого детства и тут появляется кто-то новый. Я не показывала своих чувств, но было видно, что когда всех хвалили, а меня нет, я мысленно вопрошала: "А как же я?"

– Как-то в Инстаграме вы написали, что общаетесь с Липницкой редко, но метко. Это как?

– После того, как Юля вернулась в 2016 году после лечения мы с ней списались и решили встретиться, хотя до этого виделись очень давно во времена моих тренировок у Тутберидзе. Мы гуляли весь день и болтали, кто как живет, чем планирует заниматься. Во времена, когда мы вместе выступали, на соревнованиях мы отлично проводили время. Но было много ситуаций, когда нас с Липницкой сталкивали лбами. И когда я ушла от Тутберидзе, многие думали, что это из-за нее. А дело ведь совсем не в этом было. (Екатерина Беспалова)

Полностью интервью Полины Шелепень