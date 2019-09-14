15 сентября в 17.00 на Youtube-канале «СЭ» состоится прямой эфир с первой ученицей Этери Тутберидзе, двукратным серебряным призером юниорского Финала «Гран-при» Полиной Шелепень. Ведущая — Екатерина Беспалова.

— Медведева классно выступила на предсезонном турнире в Канаде?

— Почему Загитова не будет выступать до октября, хотя в потрясающей форме?

— Валиева почти в космосе — Лью способна ей помешать?

— Туктамышева сделала три тройных акселя, но уступила, где ей искать резервы?

— Щербакову засудили в короткой программе?

— Четверные девушек: есть ли предел возможностей?

— Как изменились соревнования по фигурному катанию за 10 лет?

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