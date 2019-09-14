Первая ученица Этери Тутберидзе Полина Шелепень — в гостях у «СЭ»
22:25
15 сентября в 17.00 на Youtube-канале «СЭ» состоится прямой эфир с первой ученицей Этери Тутберидзе, двукратным серебряным призером юниорского Финала «Гран-при» Полиной Шелепень. Ведущая — Екатерина Беспалова.
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