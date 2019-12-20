Перерыв в карьере Загитовой вызвал скандал в Японии

В Японии после заявления о приостановке карьеры олимпийской чемпионки Алиной Загитовой серьезные репутационные потери понес телеканал NHK. Он опубликовал новость о том, что российская фигуристка уходит из спорта окончательно, чем вызвал гнев болельщиков и обвинения в непрофессионализме. Впоследствии новость была исправлена.

NHK — главная японская телекомпания, именно под ее эгидой проходит «Гран-при Японии», также носящий название NHK Trophy. Вероятно, и из-за этого Алина Загитова обратилась в своем Instagram с пояснительным постом на трех языках — русском, английском и японском.

Сейчас в Японии проходит национальный чемпионат по фигурному катанию. После короткой программы лидирует Рика Кихира с результатом 73,98 балла, Сатоко Мияхара — вторая (70,11), замыкает тройку Каори Сакамото (69,95). (Дмитрий Кузнецов)