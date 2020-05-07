Переход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко. Что все это значит? Live!

В четверг, 7 мая, на YouTube-канале «СЭ» в 15.00 поговорим о самой горячей теме в мире спорта последних двух дней.

Одна из самых перспективных фигуристок мира, двукратная победительница ЧМ среди юниоров, «королева четверных прыжков» Александра Трусова переходит из группы Этери Тутберидзе в Академию Плющенко.

— почему Трусова уходит из суперзвездной группы;

— какие у нее перспективы в Академии Плющенко;

— скажется ли это на группе Этери Тутберидзе и имидже тренера;

— правда ли, что Трусова — не единственная спортсменка, которая покидает «Хрустальный».

Не пропустите! И задавайте свои вопросы. Ведущие эфира — Екатерина Беспалова и Дмитрий Кузнецов