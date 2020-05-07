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Переход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко. Что все это значит? Live!

11:05
Александра Трусова. Фото USA Today Sports
Александра Трусова. Фото USA Today Sports
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В четверг, 7 мая, на YouTube-канале «СЭ» в 15.00 поговорим о самой горячей теме в мире спорта последних двух дней.

Одна из самых перспективных фигуристок мира, двукратная победительница ЧМ среди юниоров, «королева четверных прыжков» Александра Трусова переходит из группы Этери Тутберидзе в Академию Плющенко.

— почему Трусова уходит из суперзвездной группы;

— какие у нее перспективы в Академии Плющенко;

— скажется ли это на группе Этери Тутберидзе и имидже тренера;

— правда ли, что Трусова — не единственная спортсменка, которая покидает «Хрустальный».

Не пропустите! И задавайте свои вопросы. Ведущие эфира — Екатерина Беспалова и Дмитрий Кузнецов

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