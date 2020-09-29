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«Переход Кихиры? Не исключаю». Плющенко — о новых приобретениях своей школы

12:00
Рика Кихира. Фото Instagram
Рика Кихира. Фото Instagram
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Руководитель академии «Ангелы Плющенко» Евгений Плющенко в разговоре с журналистами анонсировал новые переходы в свою школу, в том числе допустил приезд иностранцев и Рики Кихиры.

— Болельщики пишут, что к вам может перейти Рика Кихира...

— Всё может быть. Я это пока не комментирую, но не исключаю. Переходы будут, и большие переходы.

— Не исключаете именно переход Кихиры?

— Я не исключаю вообще ничего в этой жизни. И переход Кихиры, равно как и переходы других спортсменов. Они состоятся, но чуть позже. Сейчас просто пандемия, сложно приехать из-за границы. Запросов очень много из разных стран. Сейчас пока сложности.

— То есть, если бы было все нормально, Рика была бы уже в Москве?

— Я же сказал, что пока не комментирую. (Дмитрий Кузнецов)

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