Пепелева и Плешков лидируют после короткой программы в финале Кубка России

В финале Кубка России по фигурному катанию завершилась короткая программа у пар. Лидирует дуэт Алина Пепелева/Роман Плешков. В их активе 66,11 балла.

На втором месте Лина Кудрявцева/Илья Спиридонов (65,84). Замыкают тройку Анастасия Полуянова/Дмитрий Сопот (62,71).

Фигурное катание

Великий Новгород

Кубок России

Финал

Пары

Короткая программа

1. Алина Пепелева/Роман Плешков - 66,11

2. Лина Кудрявцева/Илья Спиридонов - 65,84

3. Анастасия Полуянова/Дмитрий Сопот - 62,71

4. Александра Кошевая/Дмитрий Бушланов - 57,64

5. Диана Мухаметзянова/Илья Миронов - 55,76

6. Богдана Лукашевич/Александр Степанов - 51,61