Пепелева и Плешков лидируют после короткой программы в финале Кубка России

В финале Кубка России по фигурному катанию завершилась короткая программа у пар. Лидирует дуэт Алина Пепелева/Роман Плешков. В их активе 66,11 балла.
На втором месте Лина Кудрявцева/Илья Спиридонов (65,84). Замыкают тройку Анастасия Полуянова/Дмитрий Сопот (62,71).
Фигурное катание
Великий Новгород
Кубок России
Финал
Пары
Короткая программа
1. Алина Пепелева/Роман Плешков - 66,11
2. Лина Кудрявцева/Илья Спиридонов - 65,84
3. Анастасия Полуянова/Дмитрий Сопот - 62,71
4. Александра Кошевая/Дмитрий Бушланов - 57,64
5. Диана Мухаметзянова/Илья Миронов - 55,76
6. Богдана Лукашевич/Александр Степанов - 51,61
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