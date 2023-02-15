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Сегодня, 15:17

Педагог по вокалу сравнил Алину Загитову с Билли Айлиш после дебюта фигуристки на сцене

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Педагог по вокалу Андрей Юрец прокомментировал дебют фигуристки Алины Загитовой в качестве певицы.

«Песня подобрана для Алины Загитовой очень удачно. У нее пока нет большого диапазона голоса, но сказать, что она плохо спела я не могу. Сегодня в России многие артисты, шоумены, юмористы давно начали петь и в этом ничего страшного нет. Одним спортом сыт не будешь. Преподаватель Алины сработал очень хорошо, я его не знаю, но работа первоклассная. Надеюсь, после этого исполнения песни Zivert начнется новая карьера Алины, только уже в музыкальной сфере. В дальнейшем ей нужно заниматься исключительно авторским материалом, поет она неплохо. Загитовой нужно заниматься не только с педагогом, ей необходим хороший продюсер. Ее исполнение для начинающей было очень хорошим. Дальше будет зависеть все от ее желания и продюсерского мастерства. Билли Айлиш тоже не имела особого диапазона голоса, но мы все сейчас поем ее песни», — приводит слова Юреца Sport24.

14 февраля Загитова в дуэте с поп-исполнительницей Zivert выступила на шоу «Влюбленные в фигурное катание».

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2023-02-15-pedagog-po-vokalu-sravnil-alinu-zagitovu-s-billi-aylish-posle-debyuta-figuristki-na-stsene
Фигурное катание
Алина Загитова
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