Педагог по вокалу сравнил Алину Загитову с Билли Айлиш после дебюта фигуристки на сцене

Педагог по вокалу Андрей Юрец прокомментировал дебют фигуристки Алины Загитовой в качестве певицы.

«Песня подобрана для Алины Загитовой очень удачно. У нее пока нет большого диапазона голоса, но сказать, что она плохо спела я не могу. Сегодня в России многие артисты, шоумены, юмористы давно начали петь и в этом ничего страшного нет. Одним спортом сыт не будешь. Преподаватель Алины сработал очень хорошо, я его не знаю, но работа первоклассная. Надеюсь, после этого исполнения песни Zivert начнется новая карьера Алины, только уже в музыкальной сфере. В дальнейшем ей нужно заниматься исключительно авторским материалом, поет она неплохо. Загитовой нужно заниматься не только с педагогом, ей необходим хороший продюсер. Ее исполнение для начинающей было очень хорошим. Дальше будет зависеть все от ее желания и продюсерского мастерства. Билли Айлиш тоже не имела особого диапазона голоса, но мы все сейчас поем ее песни», — приводит слова Юреца Sport24.

14 февраля Загитова в дуэте с поп-исполнительницей Zivert выступила на шоу «Влюбленные в фигурное катание».