Педагог Афончиков готов поработать с Загитовой: «Нужно убрать Алине блокировки»

Театральный режиссер и педагог по актерскому мастерству Игорь Афончиков рассказал, что готов поработать с фигуристкой Алиной Загитовой.

Ранее Афончиков критиковал спортсменку: «Загитова не умеет говорить, ее надо учить этому. Как только она открывает рот, начинается беда».

«Надо убрать все, что ей мешает, а это сложная работа, но она может получиться. Да и педагогов таких мало. Я не рекламирую себя, но могу взять просто говно с улицы и сделать из него актера. Если педагог Алины будет убирать блокировки, которые ей установили с трех лет, то ей он поможет», — цитирует педагона Sport24.

Афончиков считает, что на подготовку Загитовой может уйти от недели до года.

«Но за год, уверен, можно и слона научить», — считает он.

Ранее стало известно, что фигуристка Евгения Медведева заменила Загитову в качестве ведущей шоу «Ледниковый период». Продюсер ледовых шоу и хореограф Илья Авербух объяснил это ротацией ведущих.