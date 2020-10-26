ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Павлюченко и Ходыкин выиграли третий этап Кубка России

19:57

Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин выиграли третий этап Кубка России в Сочи. Бронзовые призеры чемпионата Европы в произвольной программе показали второй результат, получив 130,82 балла. В сумме они набрали 206,76 очка. Лучшими в произвольной программе стали Юлия Артемьева и Михаил Назарычев (134,42), которые по итогу заняли второе место (204,39).

Тройку призеров замкнули Алина Пепелева и Роман Плешков (179,66), а четвертыми стали Диана Мухаметзянова и Илья Миронов (169,51).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир